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21 минуту назад

Постпред в ООН Небензя: Запад доставляет оружие Украине на медицинских и почтовых машинах

Газета.RuГазета.Ru

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны могут ввозить на Украину вооружение в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой. Его слова приводит ТАСС.

Небензя: Запад доставляет оружие Украине на почтовых машинах
Фото: Александр Щербак/РИА «Новости»Александр Щербак/РИА «Новости»

"Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений", - сказал постпред.

По его словам, Россия не исключает, что под прикрытием автомобилей ООН и ОБСЕ или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться вооружения, которые Запад обещал поставить Киеву.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что договоренности России и Украины в Стамбуле превратятся в конкретные действия с обеих сторон. Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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