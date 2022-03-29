В США раскрыли варианты новых ограничений в отношении России

«Конечно, мы будем продолжать наращивать [рестрикции], и наши возможности не исчерпаются в ближайшее время. Есть много чего, что мы можем сделать, включая расширение санкций на новые цели, ужесточение санкций, которые уже существуют», — рассказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова заместителя министра финансов США Адевале Адейемо о намерении Вашингтона вводить санкции против компаний, которые задействованы в цепи поставок России.