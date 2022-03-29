Справороссы предложили приостановить членство России в ВОЗ

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым разработали проект постановления Госдумы о приостановке членства России во Всемирной организации здравоохранения. Поводом для этого стало проведение парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщает во вторник пресс-служба партии.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Документом предлагается рекомендовать правительству приостановить действие соглашения о сотрудничестве в ВОЗ по сбору и обработке информации до момента окончания парламентского расследования.

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Миронов опасается, что сотрудничество в рамках данного соглашения может повлиять на ход проведения расследования. «Ведь одна из сфер деятельности данной международной организации — это как раз развитие медико-биологических исследований, а главные спонсоры ВОЗ хорошо известны. Среди них США, Великобритания, Германия, Япония, фонд Билла и Мелинды Гейтс, Альянс по вакцинам GAVI. То есть страны и фонды недружественные по отношению к России», — пояснил депутат.

11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими лабораториями в сфере общественного здравоохранения. «Также известно, что ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек. Когда именно прозвучал этот призыв и выполнила ли его Украина, ВОЗ не уточнила», — отметил Миронов.

Информацию о существовании лабораторий на Украине на слушаниях в Конгрессе США также подтвердила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Кроме того, раскрыть информацию о лабораториях в начале марта потребовало Министерство иностранных дел Китая.

В документе отмечается, что приостановление действия соглашения между Россией и ВОЗ не повлияет на систему здравоохранения в стране, поскольку основная задача всемирной организации состоит в предоставлении рекомендаций и осуществлении сбора информации о системе здравоохранения РФ.