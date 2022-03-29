Делегация России на переговорах с Украиной вернулась в Москву

Во вторник в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что РФ получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Он добавил, что Москва после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, указал политик, Москва делает "два шага навстречу" Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного - одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел. А российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях.