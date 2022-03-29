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24 минуты назад

Делегация России на переговорах с Украиной вернулась в Москву

ТАССТАССиещё 1

Российская делегация на переговорах с Украиной вечером во вторник вернулась в Москву, передает корреспондент ТАСС.

Делегация России на переговорах с Украиной вернулась в Москву
Фото: ReutersReuters

Спецборт приземлился примерно в 22:10 в аэропорту Внуково-2, члены делегации вышли к правительственному терминалу.

Во вторник в Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что РФ получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Он добавил, что Москва после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, указал политик, Москва делает "два шага навстречу" Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного - одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел. А российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Владимир Путин,Международный аэропорт Внуково,
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