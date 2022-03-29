Путин и Макрон признали невозможность гуманитарной операции в Мариуполе

В ходе телефонной беседы президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным было констатировано, что реализация гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе» невозможна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»/Reuters РИА «Новости»/Reuters

Также в ходе беседы Путин назвал Макрону способ решения гуманитарного кризиса в Мариуполе — ранее Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе вместе с Турцией и Грецией. Французский лидер также отметил, что по этому вопросу уже пообщался с мэром Мариуполя и другими представителями власти на Украине.

Путин и Макрон неоднократно проводили переговоры по ситуации на Украине. После одного из разговоров французский лидер заявил, что обстановка в стране может ухудшиться. Французский президент был настроен «пессимистично».

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Мариуполь является эпицентром военных действий.