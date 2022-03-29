В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Путин и Макрон признали, что гуманитарная операция в Мариуполе сейчас невозможна

Газета.RuГазета.Ru

В ходе телефонной беседы президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным было констатировано, что реализация гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе» невозможна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин и Макрон признали невозможность гуманитарной операции в Мариуполе
Фото: РИА «Новости»/ReutersРИА «Новости»/Reuters

Также в ходе беседы Путин назвал Макрону способ решения гуманитарного кризиса в Мариуполе — ранее Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе вместе с Турцией и Грецией. Французский лидер также отметил, что по этому вопросу уже пообщался с мэром Мариуполя и другими представителями власти на Украине.

Путин и Макрон неоднократно проводили переговоры по ситуации на Украине. После одного из разговоров французский лидер заявил, что обстановка в стране может ухудшиться. Французский президент был настроен «пессимистично».

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Мариуполь является эпицентром военных действий.

Последние новости
Политика,Эммануэль Макрон,Денис Пушилин,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители