Посол России в Нидерландах пожаловался на "угрозы о расправе"

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин пожаловался на то, что он и его семья получают угрозы о расправе. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: посольство России в Нидерландах посольство России в Нидерландах

«Мне лично поступают письма с угрозами. Давал я одно интервью голландскому телевидению, разъяснял нашу позицию, после этого в социальных сетях стали появляться различные сообщения с угрозами расправиться со мной, с моей женой», — рассказал российский дипломат.

29 марта МИД Нидерландов сообщил о высылке 17 российских дипломатов — они якобы «представляют угрозу безопасности».

По мнению Шульгина, высылка российских дипломатов была скоординирована голландцами с их евроатлантическими партнерами «явно в отместку нам за специальную операцию».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.