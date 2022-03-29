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35 минут назад

Посол России в Нидерландах пожаловался на "угрозы о расправе"

Газета.RuГазета.Ru

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин пожаловался на то, что он и его семья получают угрозы о расправе. Об этом сообщает ТАСС.

Посол России в Нидерландах пожаловался на "угрозы о расправе"
Фото: посольство России в Нидерландахпосольство России в Нидерландах

«Мне лично поступают письма с угрозами. Давал я одно интервью голландскому телевидению, разъяснял нашу позицию, после этого в социальных сетях стали появляться различные сообщения с угрозами расправиться со мной, с моей женой», — рассказал российский дипломат.

29 марта МИД Нидерландов сообщил о высылке 17 российских дипломатов — они якобы «представляют угрозу безопасности».

Посольство России в Париже облили краской

По мнению Шульгина, высылка российских дипломатов была скоординирована голландцами с их евроатлантическими партнерами «явно в отместку нам за специальную операцию».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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