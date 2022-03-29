Путин и Макрон обсудили оплату газа в рублях

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон заявил Путину, что западные покупатели не смогут оплачивать газовые счета в рублях.

«Франция против расчетов в рублях», - сказал представитель Макрона.

Ранее во вторник, 29 марта, официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отвергает требование России об оплате газа в рублях.