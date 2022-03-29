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44 минуты назад

Путин и Макрон обсудили оплату газа в рублях

Вероника Полынина

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон обсудили оплату газа в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон заявил Путину, что западные покупатели не смогут оплачивать газовые счета в рублях.

«Франция против расчетов в рублях», - сказал представитель Макрона.

Ранее во вторник, 29 марта, официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отвергает требование России об оплате газа в рублях.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.

Политика,В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Еврокомиссия,ЕС,
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