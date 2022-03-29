В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Россия ответит на высылку 21 дипломата из Бельгии

ТАССТАССиещё 4

Москва ответит на высылку Брюсселем 21 российского дипломата и воспринимает эти действия бельгийских властей как целенаправленный удар по основам дипотношений с Россией. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Россия ответит на высылку 21 дипломата из Бельгии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"29 марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Разумеется, этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа", - указала она.

Ранее бельгийское информационное агентство Belga распространило заявление главы МИД королевства Софи Вильмес о высылке 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже или угрозе национальной безопасности. При этом, как отметило агентство, дипломатические каналы с Москвой остаются открытыми.

Агентство не приводит других подробностей, при этом связывает новость о высылке российских дипломатов с ситуацией на Украине.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил высылку из королевства 21 российского дипломата и административно-технического работника и назвал ее полностью необоснованной.

Политика,Александр Токовинин,Мария Захарова,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители