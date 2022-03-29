Россия ответит на высылку 21 дипломата из Бельгии

Москва ответит на высылку Брюсселем 21 российского дипломата и воспринимает эти действия бельгийских властей как целенаправленный удар по основам дипотношений с Россией. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"29 марта МИД Бельгии объявил о высылке из страны 21 российского дипломата. Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией. Разумеется, этот недружественный шаг не будет оставлен без ответа", - указала она.

Ранее бельгийское информационное агентство Belga распространило заявление главы МИД королевства Софи Вильмес о высылке 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже или угрозе национальной безопасности. При этом, как отметило агентство, дипломатические каналы с Москвой остаются открытыми.

Агентство не приводит других подробностей, при этом связывает новость о высылке российских дипломатов с ситуацией на Украине.