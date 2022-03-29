Чехия высылает одного российского дипломата

Власти Чехии признали персоной нон грата одного российского дипломата. Об этом МИД страны проинформировал посольство РФ в Праге.

Фото: Агентство "Москва"/kaprikM Агентство "Москва"/kaprikM

"Сотрудник (российской дипмиссии. – Прим. ред.) должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС", – говорится в Twitter чешского внешнеполитического ведомства.

29 марта о высылке российских дипломатов сообщили и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Их заподозрили в шпионаже.