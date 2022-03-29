Бельгия высылает 21 российского дипломата

Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 гражданина РФ, аккредитованных в качестве дипломатов при посольстве в Брюсселе или консульстве в Анвере. Об этом в эфире телеканала RTBF заявил глава МИД королевства Софи Вильмес, передает «Интерфакс».

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По ее словам, российским дипломатам вменяют шпионаж или действия, составляющие угрозу государственной безопасности. Им необходимо покинуть Бельгию в течение двух недель.

Также стало известно о высылке четырех российских дипломатов из Ирландии.