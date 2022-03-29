Бельгия высылает 21 российского дипломата

Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 гражданина РФ, аккредитованных в качестве дипломатов при посольстве в Брюсселе или консульстве в Анвере. Об этом в эфире телеканала RTBF заявил глава МИД королевства Софи Вильмес, передает «Интерфакс».
По ее словам, российским дипломатам вменяют шпионаж или действия, составляющие угрозу государственной безопасности. Им необходимо покинуть Бельгию в течение двух недель.
Также стало известно о высылке четырех российских дипломатов из Ирландии.
Ранее о том же объявила Польша, страну придется покинуть 45 политикам из РФ. Еще 17 российских дипломатов высылают из Нидерландов.