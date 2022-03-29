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8 минут назад

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

Елена Прошина

МИД Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов, аккредитованных в качестве дипломатов при представительствах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов
Фото: ТАССТАСС

«Посол РФ в Нидерландах был вызван сегодня в МИД. Посол был проинформирован о том, что республика высылает из страны 17 российских офицеров разведки», — говорится в заявлении.

В качестве основания высылки в сообщении указали «информацию от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующую о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность».

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