Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

МИД Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов, аккредитованных в качестве дипломатов при представительствах РФ . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Посол РФ в Нидерландах был вызван сегодня в МИД. Посол был проинформирован о том, что республика высылает из страны 17 российских офицеров разведки», — говорится в заявлении.

В качестве основания высылки в сообщении указали «информацию от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующую о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность».