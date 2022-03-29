Мишустин анонсировал новые контрсанкции

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новыми контрсанкциями. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, ЕС и США заблокировали активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. США отказались от закупок российской нефти, сообщалось, что ЕС рассмотрит такое же решение.
РФ в ответ утвердила перечень стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении страны. Теперь российские компании должны запрашивать разрешение у правительства, если они планируют заключить сделки с компаниями из недружественных стран.
На встрече с фракцией КПРФ Мишустин заявил, что РФ готовит очередной пакет контрсанкций, к обсуждению которого нужно подойти «конструктивно и в деталях».
«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства», - отметил он.