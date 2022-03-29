Мишустин анонсировал новые контрсанкции

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новыми контрсанкциями. Об этом сообщает ТАСС.

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На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США заблокировали активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. США отказались от закупок российской нефти, сообщалось, что ЕС рассмотрит такое же решение.

РФ в ответ утвердила перечень стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении страны. Теперь российские компании должны запрашивать разрешение у правительства, если они планируют заключить сделки с компаниями из недружественных стран.

На встрече с фракцией КПРФ Мишустин заявил, что РФ готовит очередной пакет контрсанкций, к обсуждению которого нужно подойти «конструктивно и в деталях».