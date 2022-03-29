Патрушев: США разрабатывали биологическое оружие с избирательным заражением людей

«Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию», — рассказал секретарь Совбеза.