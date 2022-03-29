Патрушев: США разрабатывали биологическое оружие с избирательным заражением людей

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о новых доказательствах причастности США к биолабораториям, развернувшимся на Украине. В интервью газете «Аргументы и факты», он рассказал о разработке Пентагоном биологического оружия, способного избирательно поражать определенную человеческую популяцию.
«Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность», — сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что российская сторона получила документы, подтверждающие, что военно-биологическая деятельность США направлена на создание методов, позволяющих воздействовать на конкретную популяцию.
«Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию», — рассказал секретарь Совбеза.
Ранее американские СМИ сообщили, что по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, прокуратура начала расследование в отношении сына американского лидера - Хантера Байдена. Причиной послужили сообщения о его причастности к созданию и финансированию биолабораторий на Украине.