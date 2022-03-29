Названы владеющие собственностью в Крыму высокопоставленные украинцы

Собственность в Крыму имеют президент Украины, глава украинского Национального антикоррупционного бюро, председатель Конституционного суда страны и руководитель Нацбанка. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

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По его словам, ситуация по имуществу в Крыму высокопоставленных украинских должностных лиц отрабатывается совместно с управлением ФСБ.

«Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – председатель Национального антикорупционного бюро Украины - проамериканский персонаж. Председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий», - перечислил Аксенов в эфире «Соловьев LIVE» имеющих на полуострове недвижимость украинских чиновников.

При этом он подчеркнул, что это имущество «сейчас переоформить уже невозможно», а отношение к его владельцам «будет такое, какое они заслуживают».

Глава Крыма также добавил, что все упомянутые собственники «одни из самых дисциплинированных плательщиков» за коммунальные услуги, а также регулярно вносят все необходимые платежи за собственность в крымский бюджет.