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25 минут назад

Аксенов назвал владеющих собственностью в Крыму высокопоставленных украинцев

Алиса Селезнёва

Собственность в Крыму имеют президент Украины, глава украинского Национального антикоррупционного бюро, председатель Конституционного суда страны и руководитель Нацбанка. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

Названы владеющие собственностью в Крыму высокопоставленные украинцы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ситуация по имуществу в Крыму высокопоставленных украинских должностных лиц отрабатывается совместно с управлением ФСБ.

«Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – председатель Национального антикорупционного бюро Украины - проамериканский персонаж. Председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий», - перечислил Аксенов в эфире «Соловьев LIVE» имеющих на полуострове недвижимость украинских чиновников.

При этом он подчеркнул, что это имущество «сейчас переоформить уже невозможно», а отношение к его владельцам «будет такое, какое они заслуживают».

Глава Крыма также добавил, что все упомянутые собственники «одни из самых дисциплинированных плательщиков» за коммунальные услуги, а также регулярно вносят все необходимые платежи за собственность в крымский бюджет.

Ранее в ходе спецоперации на Украине в военных комиссариатах Херсонской области найдены наградные знаки «За взятие Крыма». По предварительной информации, ударная группировка ВСУ планировала наступление на Крым при военной поддержке со стороны военно-морских сил НАТО. Для особо отличившихся солдат были заранее заготовлены награды.

Политика,Сергей Аксенов,НАТО,ФСБ,
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