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33 минуты назад

Мединский заявил об отказе Украины от стремления воевать за Крым и Донбасс

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Мединский заявил об отказе Украины от стремления воевать за Крым и Донбасс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Кроме того, они не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и отдельные районы Донбасса, добавил Мединский.

Вместе с тем Украина отказывается от проведения на своей территории военных учений без согласия стран-гарантов безопасности, включая Россию, заключил помощник президента.

Переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

Политика,Владимир Мединский,Верховная Рада,
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