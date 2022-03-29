Мединский заявил об отказе Украины от стремления воевать за Крым и Донбасс

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Кроме того, они не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и отдельные районы Донбасса, добавил Мединский.

Вместе с тем Украина отказывается от проведения на своей территории военных учений без согласия стран-гарантов безопасности, включая Россию, заключил помощник президента.