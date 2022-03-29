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51 минуту назад

Мединский заявил о возможной встрече Путина с Зеленским и мирном договоре

Алиса Селезнёва

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что встреча президентов России и Украины может состояться одновременно с парафированием (предварительным подписанием) мирного договора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мединский заявил о возможной встрече Путина с Зеленским и мирном договоре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций.

Мединский заявил, что встреча была конструктивной и содержательной. Это позволило «согласовать и предложить решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора», отметил он.

Мединский рассказал, что сначала договор должен быть подготовлен, затем - утвержден переговорщиками, после - завизирован министрами иностранных дел. Только после этого будет возможна встреча президентов для подписания.

Мединский допустил, что это будет многосторонняя встреча - с участием государств, которые предоставят Украине гарантии безопасности.

В украинской делегации ранее заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Украина видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости, но ситуаций в Крыму и ДНР/ЛНР это не коснется.

В Минобороны РФ заявили, что по итогам переговоров в Стамбуле Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,Минобороны России,Совбез ООН,
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