Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

"Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, - сказал он. - Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход".