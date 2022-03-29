Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Россия получила от Украины письменные предложения, предполагающие ее отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем. Об этом заявил во вторник журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.
"Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров, - сказал он. - Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход".
Мединский добавил, что предложения Украины также не распространяются на "отдельные районы" Донбасса.
Также, по его словам, в предложениях Киева приводится список будущих стран - гарантов безопасности Украины. Согласно предложениям, Украина отказывается от проведения на своей территории военных учений без согласия стран - гарантов безопасности, включая РФ.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он.
Предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил Мединский. Они не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и "отдельные районы" Донбасса, отметил он.