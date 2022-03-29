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48 минут назад

Патрушев: Япония до сих пор не восстановила суверенитет

Алиса Селезнёва

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Япония заняла «жесткую антироссийскую позицию» из-за «неполного» суверенитета. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Патрушев: Япония до сих пор не восстановила суверенитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следует отдавать себе отчет в том, что после разгрома 1945 года и последовавшей за ним многолетней американской оккупации Япония так и не восстановила свой суверенитет в полном объеме», - заявил Патрушев.

В случае с украинским кризисом Япония действует «по лекалам Вашингтона», сказал он.

Патрушев считает, что власти Японии игнорируют свои национальные интересы и вредят своей экономике, разрывая связи с российским бизнесом.

Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса.

Россия в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией и продолжать совместную хозяйственную деятельность на Курилах. В МИД РФ объявили, что безвизовых поездок японцев на Курилы больше не будет.

Японский премьер Фумио Кисида назвал это решение «неприемлемо жестоким».

Политика,Николай Патрушев,МИД России,Совет безопасности РФ,
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