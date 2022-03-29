В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
21 минуту назад

Мединский раскрыл суть предложений Украины на переговорах

Lenta.ruLenta.ru

Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Суть указанных документов по итогам переговоров с Киевом в Стамбуле раскрыл глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, предложения Киева, в частности, включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

Мединский также сообщил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора стран на уровне МИД.

Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы тет-а-тет между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Она прошла без рукопожатий.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Владимир Путин,Верховная Рада,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители