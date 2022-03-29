Мединский раскрыл суть предложений Украины на переговорах

Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Суть указанных документов по итогам переговоров с Киевом в Стамбуле раскрыл глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, предложения Киева, в частности, включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

Мединский также сообщил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора стран на уровне МИД.