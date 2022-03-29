Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле пошли конструктивно. Об этом пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Переговоры между Россией и Украиной начали 28 февраля. Сегодня очередной их раунд прошел в Стамбуле.

По словам Мединского, переговоры прошли конструктивно и Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту. И будет дан соответствующий наш ответ», - пояснил глава российской делегации.

Он также выразил надежду, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.