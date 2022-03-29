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1 час назад

Мишустин заявил о подготовке очередного пакета контрсанкций

ТАССТАССиещё 6

Российские власти работают над новым пакетом контрсанкций в условиях внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета правительства в Госдуме.

Мишустин заявил о подготовке очередного пакета контрсанкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что на фоне интенсивного давления извне, с которым Россия столкнулась в последние недели, кабмину крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом.

"Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций - рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее", - отметил премьер.

Мишустин пояснил, что кабмин проводит встречи с законодателями в преддверии отчета, чтобы "вместе обсудить текущие планы", наметить пути их реализации, рассмотреть задачи, "наиболее значимые для страны в текущей ситуации".

Политика,Михаил Мишустин,КПРФ,Госдума,
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