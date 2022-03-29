Мишустин заявил о подготовке очередного пакета контрсанкций

Российские власти работают над новым пакетом контрсанкций в условиях внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета правительства в Госдуме.
Он указал, что на фоне интенсивного давления извне, с которым Россия столкнулась в последние недели, кабмину крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом.
"Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций - рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее", - отметил премьер.
Мишустин пояснил, что кабмин проводит встречи с законодателями в преддверии отчета, чтобы "вместе обсудить текущие планы", наметить пути их реализации, рассмотреть задачи, "наиболее значимые для страны в текущей ситуации".