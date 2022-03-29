Россия даст ответ Украине после рассмотрения предложений по договору

Москва займется рассмотрением предложений Киева по договору, после чего даст ответ. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).