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37 минут назад

Россия даст ответ Украине после рассмотрения предложений по договору

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Москва займется рассмотрением предложений Киева по договору, после чего даст ответ. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Турция посчитала требования России по Крыму и Донбассу нереалистичными

Переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Политика,Видео,Владимир Мединский,Верховная Рада,
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