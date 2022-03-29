В Кремле рассказали о роли Абрамовича в переговорах с Украиной

Бизнесмен Роман Абрамович задействован в российско-украинских переговорах в Стамбуле, однако не является официальным членом делегации России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Сегодня в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Представителей России и Украины лично поприветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал стороны к перемирию, заметил, что продолжение боевых действий не выгодно никому, и выразил надежду, что переговоры принесут результат.

По словам пресс-секретаря президента России, в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной задействован Роман Абрамович.

«Он не является официальным членом делегации - вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента [Владимир] Мединский. Но, тем не менее, с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле», - заявил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что решение о привлечении Абрамовича к переговорам было одобрено как Россией, так и Украиной.

По данным РИА Новости, Роман Абрамович перед началом переговоров встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Также во время беседы вместе с ними находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.