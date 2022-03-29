В Кремле рассказали о роли Абрамовича в переговорах с Украиной

Бизнесмен Роман Абрамович задействован в российско-украинских переговорах в Стамбуле, однако не является официальным членом делегации России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сегодня в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Представителей России и Украины лично поприветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал стороны к перемирию, заметил, что продолжение боевых действий не выгодно никому, и выразил надежду, что переговоры принесут результат.
По словам пресс-секретаря президента России, в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной задействован Роман Абрамович.
«Он не является официальным членом делегации - вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента [Владимир] Мединский. Но, тем не менее, с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле», - заявил официальный представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что решение о привлечении Абрамовича к переговорам было одобрено как Россией, так и Украиной.
По данным РИА Новости, Роман Абрамович перед началом переговоров встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Также во время беседы вместе с ними находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.