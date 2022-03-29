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19 минут назад

В Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом

Ura.RuUra.Ru

Разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, готов ли Путин к встрече с Байденом, заявившим, что она зависит от темы переговоров.

В Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Диалог между Россией и США нужен в любом случае. Он нужен не только в интересах двух стран, а в интересах всего мира. Так или иначе, рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности и так далее — тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы, — заявил Песков.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, на характер отношений негативно влияют оскорбительные высказывания Байдена в адрес российского президента.

«Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», — отметил Дмитрий Песков.

Президент США Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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