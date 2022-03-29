В Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом

«Диалог между Россией и США нужен в любом случае. Он нужен не только в интересах двух стран, а в интересах всего мира. Так или иначе, рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности и так далее — тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы, — заявил Песков.