В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
30 минут назад

В Кремле прояснили статус Абрамовича на переговорах

Газета.RuГазета.Ru

Участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах России и Украины одобрено обеими сторонами. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прояснил статус Абрамовича на переговорах с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Абрамович не является официальным членом делегации, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

«С нашей стороны он [Абрамович] также присутствует сегодня в Стамбуле», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Новый раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходит в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Последние новости
Политика,Роман Абрамович,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители