Песков: сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров РФ и Украины перспектива

Сегодня или завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция, а денацификация является одной из целей операции, продолжается", - сказал он.
При этом Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что переговорный процесс между РФ и Украиной якобы не имеет перспектив.