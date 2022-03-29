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33 минуты назад

Песков: сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров РФ и Украины перспектива

ТАССТАСС

Сегодня или завтра станет понятно, "есть ли что-то обещающее или нет" в перспективах российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: сегодня-завтра станет понятно, есть ли у переговоров РФ и Украины перспектива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция, а денацификация является одной из целей операции, продолжается", - сказал он.

При этом Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что переговорный процесс между РФ и Украиной якобы не имеет перспектив.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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