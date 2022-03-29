Турчак призвал перевести освобожденные территории Украины на образовательные стандарты РФ

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о необходимости обеспечения кратчайшего перехода освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий на образовательные стандарты РФ.
"Считаю, что надо обеспечить кратчайший переход освобожденных территорий на российские образовательные стандарты. Понятно, что это потребует соответствующего учебно-методического обеспечения, и здесь "Единая Россия" готова оказать Минпросвещения всю необходимую помощь с доставкой учебников, учебных пособий в рамках наших партийных гуманитарных конвоев", - сказал Турчак во вторник в ходе совещания по вопросу реализации программы капремонта школ.
Он отметил, что как минимум последние восемь лет украинских детей "милитаризируют, им внушается ненависть к России, ко всему русскому, к русской идентичности".
"Все это лишний раз подтверждает правоту решения, которое принял наш президент о проведении специальной военной операции", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.
По его словам, школьные учебники, которые сводный отряд волонтеров от партии изъял на освобожденных территориях, "пропагандируют жестокость и антироссийские идеи".
"Волосы встают дыбом от того, что мы видели: с ног на голову перевернута наша общая история, история Великой Отечественной войны. Пособники нацистов вроде Бандеры представлены национальными героями, жители Донбасса позиционируются там террористами. В учебниках рассказывают школьникам о военных тактиках и схемах НАТО, все пронизано военной тематикой", - заключил Турчак.