Турчак призвал перевести освобожденные территории Украины на образовательные стандарты РФ

"Считаю, что надо обеспечить кратчайший переход освобожденных территорий на российские образовательные стандарты. Понятно, что это потребует соответствующего учебно-методического обеспечения, и здесь "Единая Россия" готова оказать Минпросвещения всю необходимую помощь с доставкой учебников, учебных пособий в рамках наших партийных гуманитарных конвоев", - сказал Турчак во вторник в ходе совещания по вопросу реализации программы капремонта школ.