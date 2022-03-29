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33 минуты назад

Турчак: освобожденные территории Украины должны перейти на образовательные стандарты РФ

ТАССТАСС

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о необходимости обеспечения кратчайшего перехода освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий на образовательные стандарты РФ.

Турчак призвал перевести освобожденные территории Украины на образовательные стандарты РФ
Фото: ТАССТАСС

"Считаю, что надо обеспечить кратчайший переход освобожденных территорий на российские образовательные стандарты. Понятно, что это потребует соответствующего учебно-методического обеспечения, и здесь "Единая Россия" готова оказать Минпросвещения всю необходимую помощь с доставкой учебников, учебных пособий в рамках наших партийных гуманитарных конвоев", - сказал Турчак во вторник в ходе совещания по вопросу реализации программы капремонта школ.

Он отметил, что как минимум последние восемь лет украинских детей "милитаризируют, им внушается ненависть к России, ко всему русскому, к русской идентичности".

"Все это лишний раз подтверждает правоту решения, которое принял наш президент о проведении специальной военной операции", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.

По его словам, школьные учебники, которые сводный отряд волонтеров от партии изъял на освобожденных территориях, "пропагандируют жестокость и антироссийские идеи".

"Волосы встают дыбом от того, что мы видели: с ног на голову перевернута наша общая история, история Великой Отечественной войны. Пособники нацистов вроде Бандеры представлены национальными героями, жители Донбасса позиционируются там террористами. В учебниках рассказывают школьникам о военных тактиках и схемах НАТО, все пронизано военной тематикой", - заключил Турчак.

Политика,Андрей Турчак,Минпросвещения России,НАТО,Единая Россия,
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