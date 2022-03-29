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1 час назад

В Думе изучат данные о российских выпускниках британской программы Chevening

ТАССТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит информацию, касающуюся расследования интернет-ресурса Underside.today о выпускниках из РФ британской правительственной программы Chevening. Об этом заявил глава думской комиссии Василий Пискарев.

В Думе изучат данные о российских выпускниках британской программы Chevening
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

"Обратили внимание на опубликованное сегодня очередное расследование [ресурса Underside.today], в центре которого оказался "51 агент британского влияния из сферы бизнеса". Комиссия внимательно изучит информацию о российских выпускниках британской правительственной программы Chevening", - приводятся слова парламентария в Telegram-канале думской комиссии во вторник.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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