В Думе изучат данные о российских выпускниках британской программы Chevening

"Обратили внимание на опубликованное сегодня очередное расследование [ресурса Underside.today], в центре которого оказался "51 агент британского влияния из сферы бизнеса". Комиссия внимательно изучит информацию о российских выпускниках британской правительственной программы Chevening", - приводятся слова парламентария в Telegram-канале думской комиссии во вторник.