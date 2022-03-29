Мединский: Киев примет жесткие меры за пытки над пленными

В Стамбуле завершилась первая сессия российско-украинских переговоров. По окончании встречи глава делегации России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих. Об этом пишут РИА Новости.
«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми поймают, тех кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали», - сказал Мединский.
Он добавил, что после перерыва начнется вторая сессия переговоров, после которой стороны выступят с заявлениями.
Напомним, четвертый раунд переговоров России и Украины проходят в Стамбуле. Перед началом встречи делегации поприветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал стороны к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому. Также турецкий лидер выразил надежду, что нынешние переговоры России и Украины принесут результат.