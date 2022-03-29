Мединский: Киев примет жесткие меры за пытки над пленными

«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми поймают, тех кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали», - сказал Мединский.