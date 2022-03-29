Шойгу: ВСУ создали реальную угрозу гражданскому судоходству в Черном море

В Черном море из-за действий украинских военных создана реальная угроза гражданскому судоходству. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах», — сказал Шойгу во вторник, 29 марта, на селекторном совещании.
Министр подчеркнул, что турецкими военными были обезврежены две мины у берегов Румынии и пролива Босфор.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
По данным ФСБ России украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом 19 марта Центр общественных связей российской спецслужбы сообщил, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, что представляет угрозу для гражданских судов.