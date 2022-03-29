Шойгу: ВСУ создали реальную угрозу гражданскому судоходству в Черном море

В Черном море из-за действий украинских военных создана реальная угроза гражданскому судоходству. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах», — сказал Шойгу во вторник, 29 марта, на селекторном совещании.

Министр подчеркнул, что турецкими военными были обезврежены две мины у берегов Румынии и пролива Босфор.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.