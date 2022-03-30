В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
28 минут назад

Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной

Lenta.ruLenta.ruиещё 8

Помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ошибся в формулировке на прошедшей встрече с представителями Киева. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил об ошибке Мединского на переговорах с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российская сторона не пойдет ни на какие уступки.

«Господин Мединский чуть ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», — сказал Кадыров.

Руководитель региона напомнил, что во время войны в Чечне все западные страны «давили на Россию, поддерживали терроризм», но президент закончил войну и восстановил республику, «и мы живем в правовом государстве».

«И того желаю украинскому народу», — добавил Кадыров.

"Киевские власти впервые заявили о готовности договариваться с Россией"

Глава Чечни предположил, что в ближайшие несколько дней российские войска «полностью заберут все основные объекты и в последующем зайдут в Киев».

«Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти в гости. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе», — заключил Кадыров.

Политика,Владимир Мединский,Рамзан Кадыров,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители