В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
20 минут назад

Аксенов назвал имена украинских чиновников, имеющих собственность в Крыму

Газета.RuГазета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность в Крыму есть у ряда украинских чиновников, среди которых президент Владимир Зеленский и глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Об этом сообщается в эфире "Соловьев LIVE".

Аксенов назвал имена имеющих собственность в Крыму украинских чиновников
Фото: Андрей Иглов/РИА «Новости»Андрей Иглов/РИА «Новости»

Еще в числе владельцев активов в Крыму председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. По словам Аксенова, украинские госслужащие не смогут переоформить свою собственность. Аксенов подчеркнул, что сейчас данная ситуация с собственностью политиков Украины прорабатывается при участии ФСБ.

"Председатель Нацбанка Украины господин [Кирилл] Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий", - добавил глава Крыма.

Как пояснил Аксенов, отношение к владельцам жилья из Украины будет таким, какое они "заслуживают".

В Совфеде рассказали об отсутствии власти у Зеленского на Украине

"Одни из самых дисциплинированных плательщиков (в бюджет Крыма за коммунальные услуги)", - заключил глава российского региона.

Ранее Аксенов заявил, что жители Украины хотят получить паспорта России.

Последние новости
Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,ФСБ,Совет Федерации,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители