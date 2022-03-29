Кадыров заявил о необходимости прекратить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку переговорам России и Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

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«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, от них не будет толку. Я считаю, надо уничтожить бандеровцев и нациков. Это я – Рамзан Кадыров, это мое мнение. Ахмат – сила!», – заявил Рамзан Кадыров.

Отметим, это сообщение было записано голосом. Чеченский лидер говорит, что сдает кровь в мобильном пункте для бойцов. Для Рамзана Кадырова аудио формат – редкость. По интонациям слышно, что он устал. Что подтверждает его основную мысль об окончании спецоперации.

Отметим, спецоперация идет более месяца. За это время большее число людей эвакуировались. Российские военные не стреляют по мирному населению, ранее сообщили в Минобороны России.