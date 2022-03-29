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25 минут назад

Кадыров заявил о необходимости прекратить спецоперацию

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку переговорам России и Украине. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Кадыров заявил о необходимости прекратить спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, от них не будет толку. Я считаю, надо уничтожить бандеровцев и нациков. Это я – Рамзан Кадыров, это мое мнение. Ахмат – сила!», – заявил Рамзан Кадыров.

Отметим, это сообщение было записано голосом. Чеченский лидер говорит, что сдает кровь в мобильном пункте для бойцов. Для Рамзана Кадырова аудио формат – редкость. По интонациям слышно, что он устал. Что подтверждает его основную мысль об окончании спецоперации.

Отметим, спецоперация идет более месяца. За это время большее число людей эвакуировались. Российские военные не стреляют по мирному населению, ранее сообщили в Минобороны России.

Ранее «ФедералПресс» писал, что верховный главнокомандующий России Владимир Путин дал Рамзану Кадырову генерал-лейтенанта Росгвардии. В прошлом году он получил генерал-майора Росгвардии. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский

Политика,Виктор Вытольский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минобороны России,Росгвардия,
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