В МИД вызваны послы прибалтийских стран

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызваны три прибалтийских посла в связи с решением о высылке дипломатов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.
«К 12.00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», - пояснил он.
Ранее стало известно, что Латвия и Эстония объявили о высылке шести российских дипломатов. Литва же приняла решение выслать четырех сотрудников российского дипведомства.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что трое российских дипломатов высылаются из страны «в связи с деятельностью, противоречащей их статусу». В свою очередь Эстония обвинила трех сотрудников посольства России в «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды». Литва приняла решение о высылке дипломатов в знак солидарности с Украиной.