В МИД вызваны послы прибалтийских стран

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызваны три прибалтийских посла в связи с решением о высылке дипломатов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«К 12.00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», - пояснил он.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония объявили о высылке шести российских дипломатов. Литва же приняла решение выслать четырех сотрудников российского дипведомства.