Переговоры России и Украины начались в Стамбуле

В турецком Стамбуле стартовал четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Делегации лично поприветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал стороны к перемирию и сказал, что продолжение боевых действий не выгодно никому. Также турецкий лидер выразил надежду, что нынешние переговоры России и Украины принесут результат.

На встрече по приглашению украинской стороны присутствует российский миллиардер Роман Абрамович. Перед началом переговоров бизнесмен встретился с Эрдоганом.

Представитель украинской стороны Михаил Подоляк также сообщил, что перед переговорами делегаций Владимир Мединский провел встречу тет-а-тет с Давидом Арахамией. По его словам, главы делегаций поговорили о «фундаментальных положениях переговорного процесса».

Напомним, это уже четвертая личная встреча двух делегаций. До этого переговоры проходили почти ежедневно в онлайн-режиме.