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38 минут назад

Историк ответила на слова Байдена о возвращении России в 19-й век

Лера Букина

Историк Екатерина Лысенкова заявила, что президент США Джо Байден, говоривший о возвращении России в 19-й век, не знает, каких успехов страна добилась в тот период. Об этом рассказал Telegram-канал «Абзац».

Историк ответила на слова Байдена о возвращении России в 19-й век
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Байден обратился к россиянам и заявил, что они - не враги США. Он отметил, что РФ была «страной XXI века с надеждами и мечтами», но действия российских властей на Украине возвращают ее «обратно в XIX век».

«Дедушка Байден у нас, конечно, на приколе и, возможно, он не знает, что в 19-м веке Российская Империя была вторым по размеру в мире государством и занимала 17 процентов обитаемой суши. Возможно, он на что-то намекает, заметьте, это не мы сказали», - так прокомментировала слова Байдена Лысенкова.

Она отметила, что в 19-м веке у России были успешные торговые отношения со многими странами.

«И это наши ученые в конце 19-го века изобрели электродвигатель, электромобиль, цветные фотографии, а еще телеграф, радио и киноаппарат, и наркоз», - заявила она.

Политика,Джозеф Байден,
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