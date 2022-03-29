Историк ответила на слова Байдена о возвращении России в 19-й век

«Дедушка Байден у нас, конечно, на приколе и, возможно, он не знает, что в 19-м веке Российская Империя была вторым по размеру в мире государством и занимала 17 процентов обитаемой суши. Возможно, он на что-то намекает, заметьте, это не мы сказали», - так прокомментировала слова Байдена Лысенкова.