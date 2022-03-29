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45 минут назад

Зюганов озвучил срочные меры для спасения российской экономики

Свободная прессаСвободная пресса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях рассказал, какие срочные меры должно предпринять руководство страны для спасения российской экономики в сложившихся условиях.

Зюганов озвучил срочные меры для спасения российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для ускоренной реиндустриализации необходимо выдавать целевые кредиты под 0%, а также нужно поддержать строительство жилья, которое тянет за собой десятки тысяч предприятий.

«Ипотека должна выдаваться под минимальный процент, иначе остановится вся экономика! Сейчас взять ее практически невозможно! Сбербанк выдаёт кредит под 27%! Такой груз никто из обычных людей не потянет!», - написал он.

Зюганов подчеркнул, что экономические меры нужно принимать незамедлительно, как это делало правительство Примакова-Маслюкова-Геращенко.

Ранее "Свободная пресса" писала, что почти половина россиян после начала спецоперации на Украине начала больше экономить.

Политика,Геннадий Зюганов,КПРФ,Сбербанк России,
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