Зюганов озвучил срочные меры для спасения российской экономики

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях рассказал, какие срочные меры должно предпринять руководство страны для спасения российской экономики в сложившихся условиях.

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По его словам, для ускоренной реиндустриализации необходимо выдавать целевые кредиты под 0%, а также нужно поддержать строительство жилья, которое тянет за собой десятки тысяч предприятий.

«Ипотека должна выдаваться под минимальный процент, иначе остановится вся экономика! Сейчас взять ее практически невозможно! Сбербанк выдаёт кредит под 27%! Такой груз никто из обычных людей не потянет!», - написал он.

Зюганов подчеркнул, что экономические меры нужно принимать незамедлительно, как это делало правительство Примакова-Маслюкова-Геращенко.