Россия надеется на первый результат в переговорах с Украиной

Россия рассчитывает на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной и достижение первого этапного результата в входе встречи в Стамбуле. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

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С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких встреч на территории Белоруссии делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции, однако о существенном прорыве не сообщалось. Сегодня представители России и Украины проведут личную встречу в Турции. Делегации уже прибыли в Стамбул. Переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

«Рассчитываем на первый этапный, знаковый результат», - заявил осведомленный о ходе переговоров источник.

При этом, по его словам, если в Стамбуле не будет достигнут «окончательный результат», то переговоры могут продолжиться по видеосвязи.

«Думаю, что мы будем быстро двигаться вперед», - заметил он.