Россия надеется на первый результат в переговорах с Украиной

Россия рассчитывает на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной и достижение первого этапного результата в входе встречи в Стамбуле. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.
С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких встреч на территории Белоруссии делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции, однако о существенном прорыве не сообщалось. Сегодня представители России и Украины проведут личную встречу в Турции. Делегации уже прибыли в Стамбул. Переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.
«Рассчитываем на первый этапный, знаковый результат», - заявил осведомленный о ходе переговоров источник.
При этом, по его словам, если в Стамбуле не будет достигнут «окончательный результат», то переговоры могут продолжиться по видеосвязи.
«Думаю, что мы будем быстро двигаться вперед», - заметил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.