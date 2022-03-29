Экс-глава МИД Польши рассказал, почему страна не вводит антироссийские санкции

Польша не решается вводить санкции против России, однако требует усиления давления на Москву от других стран. Об этом заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире Radio ZET.
«Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», - цитируют Сикорского РИА Новости.
По его словам, Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию. Он также отметил, что российский уголь «и далее течет широким потоком через польскую границу».
«Правда глаза колет», - подчеркнул Сикорский.
Ранее Польша выслала из страны 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже. Ноту о высылке вручили лично послу России в Варшаве Сергею Андрееву. Позднее посол назвал решение властей о высылке дипломатов признанием их заслуг и высокого качества их работы. Он также назвал «плотным» контроль работы дипломатов со стороны польских властей. По его словам, россияне жили в «недоброжелательной атмосфере».