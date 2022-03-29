Экс-глава МИД Польши рассказал, почему страна не вводит антироссийские санкции

«Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», - цитируют Сикорского РИА Новости.

По его словам, Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию. Он также отметил, что российский уголь «и далее течет широким потоком через польскую границу».

Ранее Польша выслала из страны 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже. Ноту о высылке вручили лично послу России в Варшаве Сергею Андрееву. Позднее посол назвал решение властей о высылке дипломатов признанием их заслуг и высокого качества их работы. Он также назвал «плотным» контроль работы дипломатов со стороны польских властей. По его словам, россияне жили в «недоброжелательной атмосфере».