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44 минуты назад

Экс-глава МИД Польши рассказал, почему страна не торопится вводить антироссийские санкции

Польша не решается вводить санкции против России, однако требует усиления давления на Москву от других стран. Об этом заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире Radio ZET.

Экс-глава МИД Польши рассказал, почему страна не вводит антироссийские санкции
Фото: PixabayPixabay

«Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша», - цитируют Сикорского РИА Новости.

По его словам, Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию. Он также отметил, что российский уголь «и далее течет широким потоком через польскую границу».

«Правда глаза колет», - подчеркнул Сикорский.

Ранее Польша выслала из страны 45 российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже. Ноту о высылке вручили лично послу России в Варшаве Сергею Андрееву. Позднее посол назвал решение властей о высылке дипломатов признанием их заслуг и высокого качества их работы. Он также назвал «плотным» контроль работы дипломатов со стороны польских властей. По его словам, россияне жили в «недоброжелательной атмосфере».

Политика,Радослав Сикорский,Сергей Андреев,
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