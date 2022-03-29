В Кремле пообещали не атаковать страны НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют нападать на страны НАТО. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве 26 марта заявил, что глава РФ Владимир Путин «не должен даже думать о том, чтобы продвинуться хоть на один дюйм территории НАТО».
В то же время Байден подчеркнул, что американские силы не будут вовлечены в конфликт с российскими силами на Украине.
PBS спросил Пескова, может ли он представить себе ситуацию, в которой Россия сочла бы необходимым ввести войска в страну НАТО.
«Ну, если речь идет не об ответном акте, если они не заставят нас это сделать, мы не может об этом [конфликте с НАТО] думать. И мы не хотим об этом думать», - подчеркнул представитель Кремля.