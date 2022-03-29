В Совфеде рассказали об отсутствии власти у Зеленского на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский не управляет государством. Об отсутствии власти у главы государства Цеков рассказал РИА Новости.

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По его словам, на данный момент Зеленский просто вещает откуда-то. В основном же государством управляют местные администрации и военные, рассказал сенатор. Цеков также добавил, что речь идет не о министре обороны, а о генштабе Украины, который отвечает за боевые действия.

Помимо этого, парламентарий подчеркнул, что киевские власти ввергли Украину в гуманитарную катастрофу, последовательно реализуя свой план по уничтожению страны.