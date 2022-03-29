«Они не заставят нас сделать это»: Песков о вероятности отправки сил в страну НАТО

«Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», - сказал Песков в эфире телеканала PBS, отвечая на вопрос, можно ли представить ситуацию, в которой будет необходимо отправить войска в страну-члена НАТО.