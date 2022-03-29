В РФ дан ответ на вопрос о решении ЕС по оплате газа в рублях

В Кремле сообщили, что будет в случае отказа Запада платить за российский газ в рублях, сообщают «Известия».

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он не знает, прекратит ли Москва подачу газа странам Евросоюза в случае отказа. При этом, по словам официального представителя Кремля, благотворительности не будет.

«Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно», — сказал Песков.

Отмечается, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа.

На прошлой неделе глава государства Владимир Путин поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. При этом поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.

Первый отчет об исполнении поручения в Москве ожидают к 31 марта. Министр экономики Германии Роберт Хабек 28 марта сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) не согласны с требованием России платить за газ в рублях и считают такой шаг «односторонним нарушением контрактов».