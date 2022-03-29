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1 час назад

Парламентарии выясняют обстоятельства создания биолабораторий на Украине

Парламентская газетаПарламентская газета

Обстоятельства создания и функционирования биолабораторий на Украине намерена расследовать специальная парламентская комиссия, сформированная из депутатов и сенаторов. Об этом сообщил «Парламентской газете» заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности обнаруженных в ходе спецоперации России на Украине секретных биолабораторий Константин Косачев.

РФ выяснит обстоятельства создания биолабораторий на Украине
Фото: ТАССТАСС

Конвенция о запрете биологического оружия, 50-летие которой отмечается 10 апреля, — одно из важнейших достижений человечества, но её значение стало понятно сегодня, в условиях до сих пор не прекратившейся пандемии COVID-19, отметил вице-спикер.

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«Сегодня мы чётко понимаем, насколько глобальна угроза от бесконтрольной разработки, применения или даже случайной утечки любого вируса, — заявил Косачев. — При этом любой инцидент может привести к огромным потерям для человечества и поменять привычный уклад его жизни, что и произошло сегодня».

Конвенцию о запрете биологического оружия приняли в самый разгар холодной войны по инициативе двух сверхдержав — СССР и США — и подписали более 180 стран, напомнил Константин Косачев, но она до сих пор не имеет механизма контроля за её выполнением. Наша страна настаивает на его разработке с 1986 года, но он до сих не принят, главным образом, по вине Соединённых Штатов, считает вице-спикер.

Причиной этого, полагает сенатор, являются попытки Вашингтона избежать международного контроля за деятельностью США на территории фактически зависимых от него государств, включая постсоветское пространство. Новую аргументацию в подтверждение этого тезиса добавило обнаружение целой сети минимум из 30 биологических лабораторий на Украине, работавших под американским контролем.

«Документы подтверждают, что в них проводятся опасные эксперименты с использованием синтетической биологии по усилению патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, — констатировал Константин Косачев. — То есть, по сути, по превращению этих инфекций в оружие».

Политика,Общество,Константин Косачев,Совет Федерации,
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