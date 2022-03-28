Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы

«Если же действительно своим поведением они заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — подытожил он.