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17 минут назад

Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы

Елена Прошина

Если Европа заставит «Газпром» прикрутить вентиль, ей останется только уповать на потепление и поиски альтернатив. Об этом в эфире «Россия 24» заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает «РИА Новости».

Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в Москве под переводом расчетов на рубли за газ не имели ввиду перекрытие вентиля. По словам Чижова, в России намерены подсказать, как платить рублями, как перечислять и менять валюту.

«Если же действительно своим поведением они заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — подытожил он.

Ранее Чижов назвал отказ Европы от российских энергоносителей «самоубийственным».

Политика,Владимир Чижов,Газпром,ЕС,
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