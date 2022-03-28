Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы

Если Европа заставит «Газпром» прикрутить вентиль, ей останется только уповать на потепление и поиски альтернатив. Об этом в эфире «Россия 24» заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает «РИА Новости».
Он отметил, что в Москве под переводом расчетов на рубли за газ не имели ввиду перекрытие вентиля. По словам Чижова, в России намерены подсказать, как платить рублями, как перечислять и менять валюту.
«Если же действительно своим поведением они заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное — все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить», — подытожил он.
Ранее Чижов назвал отказ Европы от российских энергоносителей «самоубийственным».