В Москве назвали самоубийством отказ ЕС от энергоносителей из РФ

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет "в известной степени самоубийственным".

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"Отказаться тут от российских энергоносителей - я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза, а для политиков было бы политическим самоубийством", - заявил он в эфире телеканала "Россия - 24" в понедельник.

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По его мнению, механизм рублевых расчетов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнен в ближайшие дни.

"Объявление нашим президентом [Владимиром Путиным] новой системы оплаты за газ стало для них определенным шоком, прозвучало неожиданно и, в общем-то, обескуражило и политиков, и, здесь я должен добавить, энергетические компании, потому что, если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес - а где взять рубли? Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен, и станет предметом всеобщей гласности, и даст им возможность разобраться", - добавил он.

О переходе на рубли при оплате газа из России

Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, сообщил Чижов.

Отвечая на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли, Чижов отметил, что "им придется это сделать".

"Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, - это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза", - сказал дипломат.

Чижов также отметил, что другие страны, которые "американцами обрабатываются", практически не имеют резервов для поставок сжиженного природного газа. "Да и у США этот сектор производства и транспортировок сжиженного природного газа фактически загружен полностью, - продолжил он. - Неслучайно в совместном документе, который был подписан с Еврокомиссией в ходе визита президента США в Брюссель, содержится специальное положение, что эти поставки будут учитывать особенности рыночной ситуации. А это что значит? Если в Азии СПГ будет стоить дороже, то танкеры, которые не принадлежат правительству США, а принадлежат частным компаниям, естественно, возьмут курс на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот такая элементарная система рыночного ценообразования".

23 марта Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.