МИД понадеялся на возвращение Украины к добрососедству с РФ

«Эволюция Украины в демократическом направлении была приостановлена в феврале 2014 года, когда в Киеве при подстрекательстве Запада был совершён антиконституционный государственный переворот. Настало время для решительных мер по денацификации и демилитаризации, предпринимаемых Вооружёнными силами Российской Федерации», — говорится в комментарии Захаровой.