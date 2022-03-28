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47 минут назад

В МИДе выразили надежду на возвращение народа Украины к добрососедству с Россией

Говорит МоскваГоворит Москва

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, это должно произойти по итогам специальной военной операции.

МИД понадеялся на возвращение Украины к добрососедству с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эволюция Украины в демократическом направлении была приостановлена в феврале 2014 года, когда в Киеве при подстрекательстве Запада был совершён антиконституционный государственный переворот. Настало время для решительных мер по денацификации и демилитаризации, предпринимаемых Вооружёнными силами Российской Федерации», — говорится в комментарии Захаровой.

«Уверены, что по их итогам украинский народ вернётся на миролюбивую и добрососедскую стезю развития», — заявила Захарова.

Политика,Мария Захарова,
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