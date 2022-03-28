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1 час назад

Политолог объяснил рост поддержки спецоперации на Украине

Ura.RuUra.Ru

Больше россиян стали поддерживать спецоперацию на Украине из-за разъяснений со стороны властей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Политолог объяснил рост поддержки СВО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фонд общественного мнения зафиксировал рост числа тех, кто уверен в правильности проведения спецоперации на Украине. 73% опрошенных россиян поддерживают это решение, 14% — нет. По данным опроса, 71% респондентов назвали целью спецоперации «обеспечить безопасность России и разоружение Украины», а также не допустить размещения на ее территории баз НАТО.

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«Месяц назад было меньше людей, которые поддерживали. Требуется разъяснять и дальше, для чего проводится эта операция. На федеральном уровне об этом говорится много и часто, и в том числе президент высказывается на эту тему, но в регионах, конечно, должна быть усилена эта работа, это зависит от губернаторов. Рост поддержки на 10% говорит о том, что преобладающая часть населения России понимает, что происходит», — сказал Марат Баширов.

Также он отметил, что необходимо работать с социальными сетями.

«Две трети россиян охватываются федеральными телеканалами, все остальное — Telegram, TikTok, „ВКонтакте“ и прочие соцсети, здесь требуется усиление. Сейчас идет борьба за эту одну треть. Это те, кто черпает информацию из соцсетей. Это в основном молодые люди, которые наиболее социально активны, менее ориентированы на тех людей, которые произносят что-то из Москвы. Нужно работать с теми, кто является для них лидерами мнений», — отметил политолог.

Баширов уверен, что необходимо показывать, что происходит на Украине.

«Большинство тех, кто живет в TikTok, не видели видео о том, как расстреливали русских военных. Любой нормальный человек, получая такую информацию, начинает задумываться», — объяснил собеседник URA.RU.

Президент России Владимир Путин в конце февраля объявил о начале спецоперации с целью денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, спецоперация на Украине стала вынужденной мерой. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент напомнил, что главной задачей военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.

Политика,Марат Баширов,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",НАТО,
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