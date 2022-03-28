Политолог объяснил рост поддержки СВО на Украине

«Месяц назад было меньше людей, которые поддерживали. Требуется разъяснять и дальше, для чего проводится эта операция. На федеральном уровне об этом говорится много и часто, и в том числе президент высказывается на эту тему, но в регионах, конечно, должна быть усилена эта работа, это зависит от губернаторов. Рост поддержки на 10% говорит о том, что преобладающая часть населения России понимает, что происходит», — сказал Марат Баширов.