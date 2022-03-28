Сергей Лавров: Текущая ситуация в мире – переломный этап в развитии цивилизации

По словам главы МИД, нынешний этап в мировой истории можно считать переломным.

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Лавров заявил, что в сложившейся трудной ситуации Россия будет последовательно отстаивать свои национальный интересы на международной политической арене.

Об этом министр рассказал на заседании комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

«Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации», - заявил глава МИД.