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14 минут назад

Сергей Лавров: Текущая ситуация в мире – переломный этап в развитии цивилизации

runews24.rurunews24.ru

По словам главы МИД, нынешний этап в мировой истории можно считать переломным.

Сергей Лавров: Текущая ситуация в мире – переломный этап в развитии цивилизации
Фото: ТАССТАСС

Лавров заявил, что в сложившейся трудной ситуации Россия будет последовательно отстаивать свои национальный интересы на международной политической арене.

Об этом министр рассказал на заседании комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

«Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации», - заявил глава МИД.

Лавров убежден, что единомышленники и союзники российского государства, которые являются большинством в мировом сообществе, ожидают от России настоящей самостоятельности, а также отстаивания своего места в мировой истории.

Политика,Сергей Лавров,Единая Россия,
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