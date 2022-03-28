В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
18 минут назад

Матвиенко: российская спецоперация на Украине идёт по плану

RT на русскомRT на русскомиещё 1

Спецоперация Вооружённых сил России идёт по плану, есть чёткое указание российского президента Владимира Путина не допускать жертв среди мирного населения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: российская спецоперация на Украине идет по плану
Фото: globallookpress.com © Federation Council of Russiagloballookpress.com © Federation Council of Russia

«Операция идёт по плану. Если бы была цель оккупировать Украину, поверьте, достаточно было бы нескольких дней, чтобы всё это сделать», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что есть чёткое указание президента минимизировать жертвы среди мирного населения, не допускать их.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.

Политика,Сергей Рудской,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Генштаб,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители